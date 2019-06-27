«Звездные войны» продолжаются: ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Дарта Вейдера

Общество и люди

Образ главного антигероя «Звездных войн» давно облюбовали технические кандидаты на выборах всех уровней в последние 10 лет. Так, он выдвигался на выборах мэра Одессы. Правда, есть подозрение, что Вейдеры меняются, потому что он — то Дарт Алексеевич, то Дарт Николаевич, то, как сейчас, Дарт Викторович. В Одессе по одномандатному избирательному округу № 135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии. Ранее ЦИК отказалась регистрировать бывшего регионала Андрея Клюева кандидатом в депутаты на досрочные выборы 21 июля.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, гражданин Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Кандидат имеет высшее образование, является директором ООО «Темная сторона силы», член политической партии «Блок Дарта Вейдера», судимостей не имеет. Выдвинут в парламент политической партией «Блок Дарта Вейдера».

Как отмечается, в ЦИК поступило заявление вышеназванной политсилы вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Дарта Вейдера, 7 июня 2019 года на внеочередном съезде этой партии выдвинутого кандидатом в одномандатном избирательном округе № 135 в Одессе. В этом округе баллотируется еще 16 кандидатов, в том числе одиозный Сергей Кивалов.

В предвыборной программе Дарта Вейдера обозначены приоритеты: «крепкая оборона, честные правоохранители и европейский выбор». «Создание прочной системы обороны требует создания противовоздушной ракетного щита для Украины. Для этого должна быть осуществлена радикальная модернизация украинских воздушных сил. Нуждается в обновлении техника, зарплаты военнослужащих должны быть значительно увеличены», — считает Вейдер.

Ранее представителям политической силы экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который через суд добился разрешения на участие в досрочных выборах в Верховную Раду, Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины как по партийным спискам, так и по «мажоритарке».

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