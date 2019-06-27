Зеленский потребовал от Климкина объяснений из-за пленных моряков

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о работе действующего министра иностранных дел Павла Климкина, из-за бездеятельности он узнал об отказе России освободить украинских моряков из Интернет-СМИ. Напомним, в полученной Украиной ноте МИДа РФ содержалось циничное требование о предоставлении Украиной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков.

Кроме того, по словам президента, с ним не согласовали и содержание ответной ноты.

«Я, президент Украины, в глаза, напоминаю всем, особенно господину Климкину, не видел наш ответ на ноту РФ. Господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности, вопрос жизни наших граждан. Это приоритет каждого президента. Нравится он кому или нет. То, что мне говорят помощники, дипломаты, что такие действия могут поставить под угрозу возвращение наших моряков. Мы не понимаем, и я в частности, почему министр, не посоветовавшись со мной, делает утверждения как от государства, когда это компетенция президента. Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику по Конституции Украины», — заявил глава государства.

В сложившейся ситуации, заявил Зеленский, МИД должен «направить ноту родителям моряков», в которой объяснить свои действия.

Также президент выразил убежденность в том, что позиция Украины на внешней арене стала бы сильнее, если бы Рада не заблокировала назначение министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Напомним, публично об отказе Путина освободить украинских моряков заявил его спикер Дмитрий Песков.

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