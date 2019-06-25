Украина

У Путина оценили возможность освобождения военнопленных украинских моряков по требованию Морского трибунала

Россия не намерена выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он вновь повторил

Россия не намерена выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он вновь повторил месседж Кремля о том, что дело не может рассматриваться в этой судебной инстанции.

«Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете», — заявил он.

При этом Песков заявил, что США не выставляли России условия по освобождению моряков ради встречи на саммите G20 в Японии президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом

Напомним, 25 июня истекает срок выполнения требования Международного трибунала по морскому праву по морякам.

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«Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете», — заявил он.

При этом спикер Путина заявил, что США не выставляли России условия по освобождению моряков ради встречи на саммите G20 в Японии президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом

Напомним, 25 июня истекает срок выполнения требования Международного трибунала по морскому праву по морякам.



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