Открытие энергорынка: состоялся первый аукцион по продаже электроэнергии

Украина

27 июня на площадке «Украинской энергетической биржи» (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК «Энергоатом» и АО «Укргидроэнерго». Тарифы для населения не изменились. Об этом говорится на официальном сайте УЭБ.

На торгах было реализовано 138 тыс. мВт*ч электроэнергии «Укргидроэнерго» по 673,76 грн/МВт*час и 4,14 млн мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 грн/МВт*час. Общая стоимость ресурса составила более 2,4 млрд гривен.

Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК «Укрэнерго»). На них было реализовано 828,8 тыс. мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 Мвт*час.

По словам генерального директора УЭБ Александра Коваленко, в торгах приняли участие все 30 операторов системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП) и ГП «Гарантированный покупатель».

«Первые электронные торги необходимые для обеспечения населения доступной электроэнергией и закупки технологической электроэнергии для ОСР и ОСП состоялись. Де-факто первый сегмент рынка — уже заработал», — резюмировал Коваленко.

С 1 июля на УЭБ будут ежедневно проводится торги электроэнергией государственных производителей «Центрэнерго», «Укргидроэнерго» и «Энергоатома» на рынке двусторонних договоров для всех желающих потребителей. Следующие торги по PSO состоятся 21, 22 и 23 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кабинет министров Украины возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные компании НАЭК «Энергоатом», АО «Укргидроэнерго» и оператора системы передачи «Укрэнерго».

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года согласно Закона Украины «О рынке электрической энергии».

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