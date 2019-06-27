- 18:53 В Одессе активизировался протест против назначения нового губернатора
- 18:43 Родственник Кернеса идет в Раду от "Слуги народа"
- 18:42 Имели право: Климкин ответил на упрек Зеленского
- 18:24 Трагедия под Кобеляками: упавшим паратрайком управлял опытный пилот
- 18:20 Хрустящие малосольные огурчики: семейный рецепт известного телеведущего
- 18:12 Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабам
- 18:06 Непогода в Киевском регионе: появились первые данные о жертвах
- 17:48 Открытие энергорынка: состоялся первый аукцион по продаже электроэнергии
- 17:31 Киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины
- 17:20 Лилия Ребрик стала стервой
- 17:18 Зеленский потребовал от Климкина объяснений из-за пленных моряков
- 17:09 Освобождением украинских пленных Путин подталкивает Зеленского в "нежные объятия" Медведчука, — Тука
Открытие энергорынка: состоялся первый аукцион по продаже электроэнергии
27 июня на площадке «Украинской энергетической биржи» (УЭБ) прошел первый аукцион по продаже электрической энергии для населения. Продано более 4 млн мВт*часов доступной электроэнергии производства государственных НАЭК «Энергоатом» и АО «Укргидроэнерго». Тарифы для населения не изменились. Об этом говорится на официальном сайте УЭБ.
На торгах было реализовано 138 тыс. мВт*ч электроэнергии «Укргидроэнерго» по 673,76 грн/МВт*час и 4,14 млн мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 грн/МВт*час. Общая стоимость ресурса составила более 2,4 млрд гривен.
Также были проведены торги по закупке электроэнергии для нужд операторов систем распределения и оператора системы передачи (функция возложена на НЭК «Укрэнерго»). На них было реализовано 828,8 тыс. мВт*ч атомной электроэнергии по 566,7 Мвт*час.
По словам генерального директора УЭБ Александра Коваленко, в торгах приняли участие все 30 операторов системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП) и ГП «Гарантированный покупатель».
«Первые электронные торги необходимые для обеспечения населения доступной электроэнергией и закупки технологической электроэнергии для ОСР и ОСП состоялись. Де-факто первый сегмент рынка — уже заработал», — резюмировал Коваленко.
С 1 июля на УЭБ будут ежедневно проводится торги электроэнергией государственных производителей «Центрэнерго», «Укргидроэнерго» и «Энергоатома» на рынке двусторонних договоров для всех желающих потребителей. Следующие торги по PSO состоятся 21, 22 и 23 августа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кабинет министров Украины возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные компании НАЭК «Энергоатом», АО «Укргидроэнерго» и оператора системы передачи «Укрэнерго».
Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года согласно Закона Украины «О рынке электрической энергии».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!