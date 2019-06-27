В Одессе активизировался протест против назначения нового губернатора

Украина

В четверг, 27 июня, второй день кряду под стенами Одесской областной администрации люди протестуют против намерения президента Зеленского назначить руководителем области бизнесмена Андрея Андрейчикова. Основной лозунг акции: «Скажем „нет“ кумовству во время назначений!». Организаторы надеются «заставить команду президента услышать» их.

Митингующие держат в руках большие плакаты: «Не пройдут наглые назначения в Одесской области!», «Обещали страну в смартфоне, дали область в металлоломе», «Нет мальчику Маркова!», «Не дратуйте Одессу!» и т. д.

«Мне непонятно, каким образом в списке на должность руководителя Одесской государственной администрации появился человек с сомнительной репутацией? — недоумевает глава местной организации партии „Демократический альянс“ Юрий Дьяченко. — Не говорю однозначно, что это плохой человек, но заслуги его в чем? Кроме того, что этот человек из соседнего с нами, оккупированного Россией, Приднестровья, что само по себе уже вызывает вопросы. Он же — руководитель ОО „Ассоциация вторичных металлов и ресурсов“ и учредитель фирмы „Мисливець-2007“. Вместе с Сергем Кушниром, соратником беглого террориста Игоря Маркова, экс-нардепом Алексеем Козаченко, являющимся одним из спонсоров президентской кампании Владимира Зеленского, и с осужденным за попытку пророссийского восстания бизнесменом Дмитрием Черепом. Каким образом назначаемый Андрей Александрович Андрейчиков проявил себя в государственном управлении, общественно-политической деятельности? Почему до последнего держали в тайне имена кандидатов и для чего это делается? Чтобы не отреагировали? Где обещанные открытость и учет мнения граждан, социальный лифт через конкурс?..»

Участники акции заявили, что в понедельник, 1 июля, намерены отправиться в Киев — протестовать против назначения одобренного Кабмином кандидата на пост главы обладминистрации. По словам активистки Натальи Карташовой, акция будет бессрочной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов и начал назначать исполняющих обязанности глав ОГА.

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