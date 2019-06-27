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Украинские борцы завоевали еще три медали на Европейских играх (фото)
Следом за борцом Александром Хоцянивским, который накануне завоевал бронзовую медаль Европейских игр в весовой категории до 125 кг, еще трое его коллег в четверг, 27 июня, пополнили копилку нашей команды наградами разной пробы.
Сначала Гор Оганесян завоевал «бронзу» в категории до 65 кг. 24-летний мелитополец уверенно разобрался с турком Киличаллайяном (11:0) и итальянцем Мансуром (10:0), после чего в полуфинале уступил по дополнительным показателям (основной счет — 4:4) трехкратному чемпиону мира Алиеву из Азербайджана. В «утешительном финале» наш спортсмен оказался сильнее Франгуляна из Армении (8:2).
Шанс завоевать «золото» в категории до 53 кг был у львовянки Юлии Халваджи (на фото в заголовке), которая на пути к финалу одолела испанку Руэду Флорес (10:0), венгерку Денеш (10:2) и россиянку Оршуш (7:4). В решающем поединке наша соотечественница уступила шведке Софии Маттссон. Первый период Юлия провалила, уступая в счете 0:6, а вот второй провела значительно лучше, но вырвать победу, к сожалению, не смогла — итоговый счет 4:6 в пользу скандинавки.
Наконец, еще одну награду бронзового достоинства в категории до 68 кг завоевала Алла Черкасова. 30-летняя чемпионка мира и Европы по турнирной сетке одолела итальянку Да Коль (10:0) и полячку Вишчек (12:2), но в полуфинале потерпела обидное поражение от россиянки Братчиковой (2:4). В поединке за третье место львовянка не оставила шансов Франссон из Швеции (6:2).
Еще один украинец Мурази Мчедлидзе в категории до 97 кг уступил в поединке за «бронзу» грузину Элизбару Одикадзе (0:5).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что байдарочницы Повх и Куклиновская завоевали для Украины шестое «золото» на Европейских играх.
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