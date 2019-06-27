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В команде Порошенко отреагировали на "разборки" Зеленского с Климкиным
В команде Петра Порошенко выразили недоумение публичным конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством Министерства иностранных дел. Напомним, на брифинге 27 июня Зеленский обвинил министра Климкина в принятии несогласованных с ним решений.
По словам бывшего дипломатического советника президента Порошенко Константина Елисеева, за четыре года его работы не было ни одного конфликта — причем ни публичного, ни непубличного. Об этом Елисеев написал в Twitter.
«За года моей работы дипсоветником президента Порошенко не было ни одного конфликта с МИД и его главой. Мы работали слаженно как команда единомышленников, не давали волю эмоциям, потому что были объединены одной целью, видели одни угрозы и совместно им противостояли», — написал он, призвав уважать друг друга.
Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook опубликовал копии нот от министерств иностранных дел Украины и России по выполнению решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Так, в ответной ноте МИД Украины от 26 июня украинская сторона отметила обязанность российской стороны «безотлагательно» освободить 3 украинских военных корабля, а также удерживаемых незаконно 24 членов их экипажей, позволив им вернуться в Украину".
Дипломаты отметили, что выполнение Российской Федерацией пунктов 124 (1) (а) и (b) Приказа Международного «не нуждается в дополнительных действий относительно толкования и применения пункта 119 Приказа Трибунала, на который ссылается Российская Сторона в своих нотах от 25 июня 2019 года».
Напомним, в комментарии «Украинской правде» Климкин опроверг необходимость согласования содержания нот с представителями офиса Президента Украины.
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