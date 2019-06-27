Сборная Украины по баскетболу дала бой действующим чемпионкам Европы (фото)

Спорт

Женская сборная Украины по баскетболу стартовала на чемпионате Европы, который проходит в Латвии и Сербии. В Риге наши девушки встречались с действующими чемпионками Старого света — сборной Испании.

Украинки были явными аутсайдерами поединка, но, хорошо начав, наши соотечественницы выиграли первую четверть — 23:19. Правда, продолжить победный почин подопечным Горана Бошковича не удалось, и в дальнейшем испанки переломили ход игры и в итоге добыли убедительную победу — 77:95.

Самой результативной в составе нашей команды стала Алина Ягупова, набравшая 38 очков, а у пиренеек наиболее точной оказалась Марта Шаргай, в активе которой 31 очко.

Усилий Алины Ягуповой, набравшей 38 очков, оказалось недостаточно для победы

В другом матче нашей группы Великобритания обыграла Латвию — 74:60. В следующем матче, который состоится в пятницу, 28 июня, наши девушки сыграют с хозяйками турнира, а испанские баскетболистки встретятся с британками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу 3×3 не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.

Фото FIBA

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