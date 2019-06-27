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Арьев жестко ответил Зеленскому после претензии к украинской делегации в ПАСЕ
Глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил президента Зеленского в бездеятельности на международной арене и в отсутствии успехов на переговорах в Берлине и Париже. Об этом он написал в своем Facebook.
По мнению депутата, Зеленский имел достаточно полномочий и инструментов, чтобы предложить Франции и Германии встречные условия по противодействию Кремлю.
Также Арьев обвинил президента в нежелании обратиться за советом к своему предшественнику Петру Порошенко, который «мог объяснить, что делать, потому что делал это не один раз».
Напомним, в партии «Слуга народа» назвали не лучшим решением прекращение работы украинской делегации в ПАСЕ в ответ на возвращение туда российской делегации.
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