Политика

Арьев жестко ответил Зеленскому после претензии к украинской делегации в ПАСЕ

Глава украинской парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил президента Зеленского в бездеятельности на международной арене и в отсутствии успехов на переговорах в Берлине и Париже. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению депутата, Зеленский имел достаточно полномочий и инструментов, чтобы предложить Франции и Германии встречные условия по противодействию Кремлю.

Также Арьев обвинил президента в нежелании обратиться за советом к своему предшественнику Петру Порошенко, который «мог объяснить, что делать, потому что делал это не один раз».

Напомним, в партии «Слуга народа» назвали не лучшим решением прекращение работы украинской делегации в ПАСЕ в ответ на возвращение туда российской делегации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter