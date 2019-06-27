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Украинская велосипедистка стала чемпионкой Европейских игр
Копилка сборной Украины на Европейских играх, которые проходят в столице Беларуси Минске, пополнилась седьмой золотой медалью.
27-летняя уроженка Луганска Анна Соловей стала лучшей в велосипедной гонке по очкам. Наша спортсменка, которая пережила в свое время длительную дисквалификацию (в 2011 году украинка была отстранена от соревнований на два года после положительных результатов допинг-теста на запрещенный препарат дростанолон), набрала 30 очков. В итоговом протоколе Соловей опередила австрийку Верену Эберхардт на три балла и чешку Ярмилу Махацову — на пять.
Отметим, что в медальном зачете Украина занимает четвертое место, завоевав 27 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Впереди наших спортсменов лишь Россия, Беларусь и Италия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские борцы завоевали еще три медали на Европейских играх.
Фото НОК Украины
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