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Спорт

Украинская велосипедистка стала чемпионкой Европейских игр

23:02 27 июня 2019 15
Украинская велосипедистка стала чемпионкой Европейских игр
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Копилка сборной Украины на Европейских играх, которые проходят в столице Беларуси Минске, пополнилась седьмой золотой медалью.

27-летняя уроженка Луганска Анна Соловей стала лучшей в велосипедной гонке по очкам. Наша спортсменка, которая пережила в свое время длительную дисквалификацию (в 2011 году украинка была отстранена от соревнований на два года после положительных результатов допинг-теста на запрещенный препарат дростанолон), набрала 30 очков. В итоговом протоколе Соловей опередила австрийку Верену Эберхардт на три балла и чешку Ярмилу Махацову — на пять.

Отметим, что в медальном зачете Украина занимает четвертое место, завоевав 27 медалей — 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Впереди наших спортсменов лишь Россия, Беларусь и Италия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские борцы завоевали еще три медали на Европейских играх.

Фото НОК Украины

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