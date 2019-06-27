Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 28 июня

Спорт

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав 27 июня два «золота» в гребле на байдарках и велосипедном спорте, а также одно «серебро» и две «бронзы» в вольной борьбе, с 27 наградами поднялась в медальном зачете с пятого на четвертое место.

28 июня (пятница)

14:15 — 15:15 Обзор дня «НТН»

15:15 — 17:30 Стрельба стендовая. Смешанные пары. Финал «НТН»

17:30 — 18:40 Стрельба из пистолета. Смешанные пары. Финал «НТН»

18:00 — 20:00 Легкая атлетика. Финал «Интер»

18:40 — 19:00 Вольная борьба. Финал «НТН»

22:45 — 00:15 Пляжный футбол. Полуфинал «НТН»

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)

1. Россия (32−16−24−72)

2. Беларусь (19−13−23−55)

3. Италия (8−6-5−19)

4. Украина (7−11−9-27)

5. Грузия (6−7-1−24)

6. Франция (6−3-9−18)

7. Венгрия (4−5-3−12)

8. Германия (4−4-7−15)

9. Нидерланды (3−7-4−14)

10. Израиль (3−3-0−6)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.

Фото noc-ukr.org

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