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Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 28 июня
В Минске продолжаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав 27 июня два «золота» в гребле на байдарках и велосипедном спорте, а также одно «серебро» и две «бронзы» в вольной борьбе, с 27 наградами поднялась в медальном зачете с пятого на четвертое место.
28 июня (пятница)
14:15 — 15:15 Обзор дня «НТН»
15:15 — 17:30 Стрельба стендовая. Смешанные пары. Финал «НТН»
17:30 — 18:40 Стрельба из пистолета. Смешанные пары. Финал «НТН»
18:00 — 20:00 Легкая атлетика. Финал «Интер»
18:40 — 19:00 Вольная борьба. Финал «НТН»
22:45 — 00:15 Пляжный футбол. Полуфинал «НТН»
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)
1. Россия (32−16−24−72)
2. Беларусь (19−13−23−55)
3. Италия (8−6-5−19)
4. Украина (7−11−9-27)
5. Грузия (6−7-1−24)
6. Франция (6−3-9−18)
7. Венгрия (4−5-3−12)
8. Германия (4−4-7−15)
9. Нидерланды (3−7-4−14)
10. Израиль (3−3-0−6)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.
Фото noc-ukr.org
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