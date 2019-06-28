«Пора замуж»: Лобода взбудоражила фанатов новым постом в Сети

Шоу-бизнес

Проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников сообщением о предстоящей свадьбе.

Так, на своей странице в Instagram звезда разместила свое фото со старшей дочерью и надписью «Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато».

Но, самое важное, она снабдила его хештегом «пора_замуж».

Многие пользователи начали гадать, действительно ли Светлана выходит замуж и даже поздравлять ее с этим важным событием.

«Удачи», «С Богом! Поздравляем!!!», «Ни пуха! Сладенькие», «Совет да любовь», «Заинтриговали так заинтриговали», «Почему ты замужем, ПОЧЕМУ», — написали фолловеры в комментариях.

Реакцию Сети вряд ли можно назвать неожиданной — ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.

В то же время некоторые поклонники обратили внимание, что на Лободе — наряд в горошек и распущенные волосы — явно не облик невесты. К тому же она дополнила кокетливый образ стрелками на глазах.

Самые догадливые пришли к выводу, что речь идет о свадьбе младшей сестры артистки Ксении.

«А у кого свадьба?», «Всего самого хорошего Вашей Сестрёнке, крепкого брака и сильной вечной любви», «Счастья и долгой любви Ксюше!!», — пишут они.

При этом поклонники воспользовались возможностью намекнуть Светлане на то, что надеются и ее увидеть в платье невесты: «Ксюша выходит замуж, ну, а теперь мы ждём вас))» «Вашей сестрёнке любви — ждём Вашу свадьбу»,.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода бросила вызов российской певице Ольге Бузовой, повторив ее пикантный снимок в купальнике.

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