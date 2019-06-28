- 01:25 Маленький «поисковичок»: в Индонезии родители дали сыну имя Google
- 00:50 ВСУ попробуют свои силы за рубежом: Украина присоединится ко всем операциям НАТО
- 00:19 «Пора замуж»: Лобода взбудоражила фанатов новым постом в Сети
- 00:01 Римокатолики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса: что нужно сделать в этот день
- 27.06 23:48 В Стамбуле подросток геройски поймал выпавшего из окна ребенка
- 27.06 23:22 Зеленский назначил временных глав Днепропетровской и Кировоградской областей
- 27.06 23:02 Украинская велосипедистка стала чемпионкой Европейских игр
- 27.06 22:59 Арьев жестко ответил Зеленскому после претензии к украинской делегации в ПАСЕ
- 27.06 22:35 Сборная Украины по баскетболу дала бой действующим чемпионкам Европы
- 27.06 22:29 Выданный Украиной экс-боец АТО Тимур Тумгоев получил в России 18 лет колонии
- 27.06 22:07 Неожиданный поворот: "узника Кремля" Литвинова обнаружили в харьковской колонии
- 27.06 21:37 В команде Порошенко отреагировали на "разборки" Зеленского с Климкиным
«Пора замуж»: Лобода взбудоражила фанатов новым постом в Сети
Проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода заинтриговала поклонников сообщением о предстоящей свадьбе.
Так, на своей странице в Instagram звезда разместила свое фото со старшей дочерью и надписью «Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато».
Но, самое важное, она снабдила его хештегом «пора_замуж».
Многие пользователи начали гадать, действительно ли Светлана выходит замуж и даже поздравлять ее с этим важным событием.
«Удачи», «С Богом! Поздравляем!!!», «Ни пуха! Сладенькие», «Совет да любовь», «Заинтриговали так заинтриговали», «Почему ты замужем, ПОЧЕМУ», — написали фолловеры в комментариях.
Реакцию Сети вряд ли можно назвать неожиданной — ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что отцом второго ребенка Лободы является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн.
В то же время некоторые поклонники обратили внимание, что на Лободе — наряд в горошек и распущенные волосы — явно не облик невесты. К тому же она дополнила кокетливый образ стрелками на глазах.
Самые догадливые пришли к выводу, что речь идет о свадьбе младшей сестры артистки Ксении.
«А у кого свадьба?», «Всего самого хорошего Вашей Сестрёнке, крепкого брака и сильной вечной любви», «Счастья и долгой любви Ксюше!!», — пишут они.
При этом поклонники воспользовались возможностью намекнуть Светлане на то, что надеются и ее увидеть в платье невесты: «Ксюша выходит замуж, ну, а теперь мы ждём вас))» «Вашей сестрёнке любви — ждём Вашу свадьбу»,.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода бросила вызов российской певице Ольге Бузовой, повторив ее пикантный снимок в купальнике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...