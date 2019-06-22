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У кого фигура лучше: Лобода объявила фото-войну Бузовой

Украинская певица Светлана Лобода бросила вызов россиянке Ольге Бузовой, повторив ее пикантный снимок.

Обе артистки часто выкладывают в сеть Instagram откровенные снимки с отдыха. Славящаяся не только пением, но и своими внешними данными Лобода, вероятно, увидела в скандальной знаменитости соперницу, пишет VladTime.

Пользователи решили, что Светлана объявила фото-войну Бузовой, чтобы выяснить, у кого из певиц фигура лучше. Поклонники отметили, что снимок, на котором Лобода стоит, отвернувшись от камеры, в купальнике с открытой спиной сильно напоминает недавнюю фотографию Бузовой.

«У Бузовой научилась?», «Точно, после вашего коммента сходство увидела фоток, за бузякой повторила», — прокомментировали пользователи.

Ракурс, цветовая гамма и даже прическа — все свидетельствует о попытке сделать похожий кадр.

Предположительно, украинская артистка таким образом решила доказать свое превосходство над Ольгой.

Отмечается, что снимок собрал множество восторженных отзывов среди фанатов Светланы.

«Даже не знаю, что прекраснее: Вы или вид за Вами. Не, все-таки Вы лучше», «Вы прекрасны и душой, и телом! Умничка и красавица!», — пишут в Сети.

Издание напоминает, что между звездами не первый раз возникает конфликт. На рассвете карьеры Ольги, как певицы, Лобода заявила, что люди, которые поддерживают творчество телеведущей, «не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать…». Возможно, Светлана Сергеевна, еще в начале пути Бузовой, увидела в ней соперницу не только во внешних данных, но и в творчестве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ наступила «эпоха Бузовой» — певица обогнала Путина по популярности.

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