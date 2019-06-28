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ВСУ попробуют свои силы за рубежом: Украина присоединится ко всем операциям НАТО
Украина планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО. Об этом заявил замминистра обороны Анатолий Петренко на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Петренко принял участие во встрече в многостороннем формате с министрами обороны Великобритании, Литвы, Польши, представителем министра обороны США в Европе и помощником (по политическим вопросам) заместителя министра национальной обороны Канады.
В своем выступлении Петренко подчеркнул, что Украина и в дальнейшем намерена оставаться надежным партнером НАТО, а также планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям альянса.
Кроме того, Киев рассматривает возможность расширения своего участия в составе миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Напомним, что 140-й центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины впервые прошел сертификацию как подразделение SOF и теперь имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО. Кроме того, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил о том, что вступление Украины в ЕС и НАТО — единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности и благосостояния Украины.
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