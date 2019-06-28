Мир

Дадут на 50 млн долларов больше: в США Сенат одобрил выделение Украине военной помощи

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета Пентагона на 2020 год, в котором предусмотрено до 300 млн долларов помощи по безопасности Украине. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в США.

Отмечается, что это на 50 млн долларов больше, чем помощь в 2019 году.

«Законопроектом предусмотрено направить 100 млн долл. из 300 млн долл. исключительно на летальные виды вооружений. Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны», — говорится в сообщении.

Закон вступит в силу после его согласования с Палатой представителей Конгресса США и после подписания президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 июня Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.

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