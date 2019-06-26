США помогут Украине усилить защиту военных складов: стали известны детали

Украина

США предоставят Украине финансовую помощь в размере 4 млн долларов для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны. Об этом сообщили в посольстве Украины в США по итогам заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.

«По итогам мероприятия… подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $ 4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в Государственном департаменте США уточнили, что финансирование выделяется на строительство шести складов для хранения взрывчатых веществ в течение следующего двух лет.

«Этот проект повысит безопасность и защищенность украинских запасов боеприпасов, а также приблизит Украину к ее цели — соответствовать стандартам НАТО и международным стандартам безопасности и управления запасами», — говорится в заявлении.

Также на заседании посол Украины отметил растущее доверие между двумя странами, в частности в чувствительных сферах, и роль Рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.

По его словам, Украинско-американская рабочая группа встречается дважды в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 июня Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.

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