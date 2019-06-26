- 05:54 США помогут Украине усилить защиту военных складов: стали известны детали
- 05:26 «Позитивный мачо»: стало известно, как принц Филипп завоевывал сердце своей будущей супруги Елизаветы II
- 04:58 «Украинское воспитание»: в РФ оккупированный Симферополь признали городом с наименее агрессивными жителями
- 04:38 «Ешь или протянешь ноги»: Анджелина Джоли попала от истощения в больницу
- 03:50 В Украине заверишлась регистрация кандидатов в депутаты Рады
- 03:20 Суд выпустил из-под стражи российского «вора в законе», — Аброськин
- 02:59 Вслед за мамой: 18-летняя дочь Веры Брежневой показала изящную фигуру в бикини
- 02:29 Ким Кардашьян представила свой новый бренд белья
- 02:08 Facebook правдивость рекламы партий и политиков в Украине: как это будет происходить
- 01:54 «Боль стала невыносимой»: «человек-дерево» просит ампутировать ему руки (жестокие фото)
- 00:49 Трамп поднимет на встрече с Путиным вопрос освобождения украинских моряков, — посольство США
- 00:19 «Поседел от комментариев»: обиженный Киркоров ответил хейтерам на критику своего нового клипа
США помогут Украине усилить защиту военных складов: стали известны детали
США предоставят Украине финансовую помощь в размере 4 млн долларов для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны. Об этом сообщили в посольстве Украины в США по итогам заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля.
«По итогам мероприятия… подписали меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $ 4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины», — говорится в сообщении.
В свою очередь, в Государственном департаменте США уточнили, что финансирование выделяется на строительство шести складов для хранения взрывчатых веществ в течение следующего двух лет.
«Этот проект повысит безопасность и защищенность украинских запасов боеприпасов, а также приблизит Украину к ее цели — соответствовать стандартам НАТО и международным стандартам безопасности и управления запасами», — говорится в заявлении.
Также на заседании посол Украины отметил растущее доверие между двумя странами, в частности в чувствительных сферах, и роль Рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами.
По его словам, Украинско-американская рабочая группа встречается дважды в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 июня Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..