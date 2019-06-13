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Скандал в Беларуси: милиция взяла под охрану «вора в законе»
«Вор в законе» Саша Кушнер теряет свой авторитет в среде белорусского криминального мира и остался без поддержки российских «законников». Более того, его взяли под охрану правоохранители, пишет «Прайм Крайм».
Издание отмечает, что трудно поверить в то, что криминального авторитета взяли под свою защиту люди, задача которых проста и определена не только законом, но и знаменитым киношным высказыванием: «Вор должен сидеть в тюрьме!».
«Нет сомнений, что белорусским борцам с оргпреступностью не составит особого труда определить Сашу Кушнера в известные места по ст. 285 УК РБ (создание преступной организации либо участие в ней). Можно предположить, что доказательная база уже собрана, но вот последствия такой посадки могут сказаться на криминогенной обстановке», — пишет автор статьи.
Кушнерова охраняет милиция, во дворе его дома постоянно дежурят машины.
В то же время, отмечает издание, нельзя исключать разборки в криминальной среде за место «главного вора» Беларуси, коим считают Кушнера, когда «трон» освободится. Да и непонятно, кто его место займет и какой ценой. ГУБОПиК проще контролировать ситуацию, когда личность известна и ее действия легко просчитать при налаженном потоке информации от осведомителей, чем получить «кота в мешке» и начинать оперативную работу заново.
Есть и еще немаловажный нюанс текущего момента. Саша Кушнер нажил себе врагов, как в Беларуси, так и за ее пределами. Многие из них не просто могут с ним поквитаться, а обязаны это сделать по воровским понятиям.
«Джанговские воры» — представители клана Мераба Джангвеладзе (он же «законник» по прозвищу Мераб Сухумский) — готовые спросить с Кушнера за Муму и «петушиные прогоны». Под прогоном о «коронации» в декабре 2012 года в Дубае так называемой белорусской «дубайской четверки» стояла подпись и Джангвеладзе.
С тех пор в криминальном мире ведутся споры, кто вор, а кто не вор. «Законники» из противоборствующих кланов на своих сходках друг друга «раскороновывают» и обмениваются соответствующий прогонами, не стесняясь в выборе выражений.
В октябре прошлого года Саша Кушнер распространил послание, в котором помянул недобрым словом белорусских «законников» и других криминальных авторитетов, которых он таковыми не считает, называя их «нелюдьми». В их числе Галей, Лебедь, Паштет, Муму и Медвежонок, обозванных в прогоне очень обидным для человека с уголовным прошлым словом.
«Кушнер не имеет поддержки российских воров, -- рассказывает эксперт „Прайм Крайм“. -- Даже его турецкие союзники говорят, что он с этими прогонами перегнул палку, мол, ладно бы написал, что „дубайцы“ не воры, но „петухи“ -- это чересчур. За это Муму, который сейчас на свободе, должен соответствующим образом с ним поступить при первой же встрече».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон «смотрящего» от Гули.
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