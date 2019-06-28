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В Китае крестьяне “нарисовали” на рисовом поле изображение динозавра (забавное видео)
В Китае, в провинции Юньнань местные крестьяне создали своими руками новую «достопримечательность» на рисовом поле. К сожалению, она недолговечна и будет существовать только до начала сезона сбора урожая, пишет Euronews.
Для этого жители близлежащих деревень высадили на поле разные сорта риса, притом так, что с воздуха просматривается картина, изображающая динозавра — а всё потому, что округа славится своими доисторическими находками.
Также на рисунке размером 1,3 гектаров можно увидеть пальму (считается, что в юрский период эти деревья украшали данную местность). Изображения рыб символизируют экосистему, а жёлтые полосы представляют собой систему рек.
Полюбоваться на такую диковину приезжает множество туристов, но, конечно, в полной мере оценить красоту и необычность рисунка можно лишь с высоты.
Напомним, что рисунки на полях давно перестали быть редкостью. Первое место в мире по числу зарегистрированных пиктограмм на полях удерживает Великобритания — более 2000 случаев! Второе место у Нидерландов (97). Далее следует Россия — более 60 пиктограмм. В Украине зафиксированы около 30 таких случаев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году индийские ученые обнаружили в штате Махараштра древнейшие рисунки, которые были созданы неизвестной цивилизацией десятки тысяч лет назад. Отмечается, что изображения животных, людей, сцен из жизни и геометрических фигур поражают своими масштабами и являются старейшими петроглифами из всех когда-либо обнаруженных.
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