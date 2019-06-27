«Деревня призраков»: в Китае за одну ночь исчезли жители целого населенного пункта

Мир

В Китае, в провинции Шэньси некогда существовала средних размеров деревня, жители которой в 1987 году таинственным образом пропали. Странная история этой деревни, чье название нигде не упоминается, в свое время была засекречена и ее было запрещено упоминать в новостях, однако в 2010 году она появилась в китайских соцсетях и наделала много шума. Об этом пишет paranormalnews со ссылкой на Misterious Universe.

Сообщается, что все жители деревни исчезли в одну ночь до единого человека, а было их около тысячи. Пропали мужчины, женщины, дети, младенцы и старики и даже весь домашний скот и кошки с собаками. При этом все вещи людей остались на своих местах, кое-где даже стояли накрытые к деревенскому раннему завтраку столы с едой.

Еще более пугающим является то, что за неделю или около того, до загадочного исчезновения тысячи человек, в этом районе неоднократно видели непонятные огни в небе и НЛО в виде классических дисков. Один из очевидцев из соседней деревни сообщал, что видел в небе над опустошенной деревней вращающийся объект, который имел «восемь ярких огней». Из-за этого объекта небо вдруг начало чернеть, а потом объект издал яркие фиолетовые вспышки, послышался звук сильного взрыва и потом объект улетел на север.

Другой очевидец подметил еще одну странную деталь. В этих пустынных каменистых местах змеи встречались нечасто, однако незадолго до исчезновения жителей деревни эти рептилии вдруг стали встречаться почти на каждом шагу. Словно нечто заставило змей со всей районов ползти сюда.

По информации китайского телеканала NTDTV, кодовое название этого происшествия среди военных было «Инцидент с ночными кошками» и сразу после исчезновения людей множество солдат с грузовиками были замечены на дорогах, ведущих к деревне. Они блокировали все подъезды и никого в ту сторону не пускали.

По одной из версий, жителей деревни тайно перевезли на военных грузовиках в другое место именно военные. Однако даже в таком случае причина столь поспешной эвакуации жителей деревни неизвестна. А все попытки новостного канала осветить это событие потерпели крах, так как была издана секретная правительственная директива о запрете говорить о подобном в новостях.

Есть еще одна теория, согласно которой рядом с деревней была размещена в горах тайная ядерная база и дабы деревенские не увидели там то, чего видеть не надо, их всех и вывезли под покровом ночи и в неизвестном направлении.

Другая гипотеза связывает наблюдение НЛО и появление военных и согласно ней людей эвакуировали чтобы они не увидели экспериментальные летательные аппараты, которые и летали в небе и были похожи на НЛО. Сейчас брошенная деревня постепенно ветшает и зарастает кустарником. Жители других местных селений называют ее «деревней призраков».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в результате наблюдений Пентагона за НЛО было выяснено, что неизвестные объекты перемещаются без двигателей и крыльев.

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