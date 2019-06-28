Путин уйдет до 2024 года, — профессор Соловей

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Доктор исторических наук, профессор и политолог Валерий Соловей, покинувший недавно пост завкафедрой связей с общественностью престижного вуза МГИМО по политическим причинам, заявил, что в ближайшие два года Россию ждет масштабный общенациональный кризис, именно политический, а еще через два года произойдет смена режима власти. Об этом он сказал в интервью «Медузе».

«С моей точки зрения, мы находимся в начальной — она скорее носит латентный характер — фазе политического кризиса. В следующем году, в 2020-м, этот кризис приобретет открытый характер. Это будет масштабный общенациональный кризис, именно политический. Он продлится около двух лет и закончится сменой политического режима. Причем этот кризис будет носить не линейный характер, а развиваться по синусоиде. То есть будут подъемы и будут спады. Вот это вкратце прогноз», — считает Соловей.

Соловей уверен, что кризис «без всяких условий» начнется с 2020 года, а действующий президент Владимир Путин уйдет до 2024 года.

«Все. Рухнет система, это и есть политический кризис, смена режима», — подчеркнул он.

Профессор считает, что массовые выступления граждан могут начаться с незначительного, на первый взгляд, внешнего повода, последствия которого могут стать «грандиозными, потому что массовая динамика — это аксиома социологии, она непредсказуема».

«То есть, казалось бы, есть серьезные причины, чтобы люди вышли. Они не выходят. А потом проходит какое-то время, все об этом забыли и вдруг ничтожный повод — и люди массой вываливают на улицу. Иногда это зависит даже от погоды», — сказал политолог.

Говоря о поддержке действующего режима силовиками, Соловей напомнил ситуацию декабря 2011 года, когда проходили протесты.

В этом, по мнению политолога, будет обнаруживаться определенная логика: на второй-третий день полиция выдыхается. Если на улицы Москвы выходят 20−25 тысяч человек — идеально 50 тысяч, — которые хоть чуть-чуть организованы, то ситуация начнет меняться. И в данном случае полицейские ничего делать не станут.

«Они никогда не перейдут на сторону манифестантов, но они просто отойдут в сторону. И мы это наблюдали в декабре 2010-го на Манежной площади, когда туда пришли футбольные фанаты и ОМОН отказался их разгонять. Он просто отказался выполнять приказ. И пришлось приехать Колокольцеву и уговаривать. Вот вам, пожалуйста, модель», — рассказал профессор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерий Соловей считает, что для того, чтобы сохранить рычаги влияния на ситуацию в Россию, президент России Владимир Путин может решиться на передачу власти премьер-министру Дмитрию Медведеву, которому очень доверяет. Впрочем, подчеркнул он, такой вариант будет сопровождаться внесением изменений в Конституцию России с целью ограничения полномочий президента. Что же касается варианта досрочного свержения Путина из-за возмущения элит западными санкциями, то его, считает Соловей, ждать не стоит.

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