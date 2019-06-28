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В Мелитополе автомобиль после столкновения вылетел на тротуар с людьми: опубликовано видео инцидента
В Мелитополе (Запорожская область) вечером 27 июня произошло резонансное ДТП с пострадавшими, обстоятельства которого напоминают смертельное ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой. В сети появилось видео столкновения автомобилей, которое произошло на перекрестке пр. Б. Хмельницкого и ул. Шмидта.
Два автомобиля — Priora и Skoda, двигавшиеся навстречу друг другу, столкнулись на перекрестке. В результате Skoda выбросило на тротуар, где стояли пешеходы. К счастью, жертв в этот раз удалось избежать.
Тем не менее в результате аварии были пострадавшие. Их госпитализировали.
Столкнувшиеся авто получили серьезные механические повреждения.
Напомним, в настоящее время в Харькове возобновляют экспертизу в уголовном производстве, открытом по факту смертельного ДТП на улице Сумской с участием Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Перепелица представляет интересы одного из фигурантов дела о ДТП — Геннадия Дронова, который выразил недоверие экспертам, проводившим автотехническую экспертизу его авто.
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