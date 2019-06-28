Трамп ухитрился одной рукой одновременно поздороваться с Абэ и Моди (фото, видео)

Мир

В пятницу, 28 июня, в Осаке начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» (G20). В Японию для участия в этой встрече также прилетели глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и некоторые другие официальные лица. Отмечается, что в основном обсуждаться будут экономические вопросы.

Участников саммита приветствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он лично пожал руку каждому, включая президента России Владимира Путина. Не обошлось без небольшого казуса. Ангела Меркель слишком быстро решила направиться к месту, где собирались другие лидеры для традиционной совместной официальной фотографии, и Абэ пришлось почти бежать к канцлеру Германии с протянутой для рукопожатия рукой.

Перед церемонией фотографирования президент США Дональд Трамп и Путин обменялись несколькими короткими фразами. Они подошли к группе лидеров вместе и заняли места в первом ряду. Трамп оказался в центре, Путин — через три человека от него. Подтверждены их переговоры в рамках саммита. В Белом доме накануне заявили, что Трамп планирует полуторачасовую беседу с Путиным. Она уже началась. Американский президент подчеркнул свою уверенность в том, что это будет «отличная встреча». Российский лидер добавил: «Нам есть о чем поговорить». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил также, что перед церемонией фотографирования президенты двух стран ничего не обсуждали, просто обменялись короткими приветствиями.

Российский президент также намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава британского правительства перед отъездом в Осаку заявила, что потребует от Путина выдачи обвиняемых по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Еще один забавный момент первых минут саммита в Осаке — короткая встреча Трампа, Абэ и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Вместо традиционного рукопожатия президент США предложил сдвинуть кулаки, символизируя тем самым крепкие дружеские отношения между тремя странами.

Журналисты обратили внимание на несколько странное поведение Трампа. Он не реагировал на то, что говорили Абэ и Моди. Оказалось, у американского лидера не работал наушник, и Трамп ничего не понял из сказанного премьер-министрами Японии и Индии.

Фото Getty Images

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