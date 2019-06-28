"Это недопустимо": Гройсман вслед за Зеленским раскритиковал Климкина

Политика

Премьер-министр Владимир Гройсман неожиданно солидаризировался с президентом Владимиром Зеленским, который на брифинге выразил недовольство работой МИД Украины и министра Павла Климкина в деле об освобождении украинских моряков. Об этом глава правительства заявил в эфире программы «Право на владу».

Он также заявил, что нота, которую МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству, не была согласована и с правительством.

«Министр иностранных дел — это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром — я считаю, что это недопустимо», — заявил Гройсман.

В качестве варианта разрешения возникшего конфликта он считает, что Зеленский должен предложить Климкину уйти в отпуск на несколько месяцев.

«Я ему его (заявление. Ред.) подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент», — сказал Гройсман.

При этом он отметил, что лично ему безразлично, кого назначат, важно лишь то, чтобы этот человек был профессионалом своего дела, имеющим предложения по разрешению актуальных внешнеполитических конфликтов.

Напомним, на брифинге 27 июня Зеленский заявил, что узнал о содержании ноты МИД по освобождению 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, из СМИ. В ответ министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не должен был согласовывать содержание ноты с кем бы то ни было. При этом он констатировал наличие у него как тактических, так и стратегических разногласий с президентской командой по вопросам противодействия российской агрессии.



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