Имели право: Климкин ответил на упрек Зеленского

Украина

МИД Украины имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя выдвинутые ему обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии «Украинской правде» Климкин подчеркнул, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, и не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.

«Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция», — сказал Климкин.

По словам министра, в украинской ноте содержится четкое требование по исполнению решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Климкин также констатировал наличие у него как тактических, так и стратегических разногласий по вопросам противодействия российской агрессии.

«Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», — подчеркнул он.

Напомним, на брифинге 27 июня Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленных моряков.

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