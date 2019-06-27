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Имели право: Климкин ответил на упрек Зеленского
МИД Украины имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя выдвинутые ему обвинения президента Украины Владимира Зеленского.
В комментарии «Украинской правде» Климкин подчеркнул, что украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, и не содержит «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов.
«Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судам, нам не нужно. И это наша позиция», — сказал Климкин.
По словам министра, в украинской ноте содержится четкое требование по исполнению решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.
Климкин также констатировал наличие у него как тактических, так и стратегических разногласий по вопросам противодействия российской агрессии.
«Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать», — подчеркнул он.
Напомним, на брифинге 27 июня Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленных моряков.
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