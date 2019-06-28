Убийство в Переяславе: появились новые подробности гибели ребенка

Происшествия

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе на Киевщине обрастает новыми подробностями. Так, стали известны действия полицей ских, которых обвиняют в смертельном инциденте. О них в эфире Громадського рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его словам, после случившегося полицейские продолжали пить, и не прекратили пьянствовать ни вечером, ни даже ночью, когда в больнице боролись за жизнь Кирилла.

При этом Труба подтвердил, что местная полиция сначала пыталась опровергнуть причастность к трагедии своих сотрудников.

Напомним, накануне стало известно, что поиски оружия, из которого был произведен смертельный выстрел, за месяц не увенчались успехом.

Ребенок получил смертельное огнестрельное ранение 31 мая. Сначала была версия о травме при падении, но потом стало понятно, что в голову ребенку попала пуля. Главные подозреваемые — сотрудники полиции, устроившие по соседству стрельбы.

В настоящее время они пытаются обжаловать решение суда об аресте на 2 месяца без права залога.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter