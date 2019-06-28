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Не только измена: Памела Андерсон обвинила известного футболиста в домашнем насилии (фото)
51-летняя известная актриса и модель Памела Андерсон продолжает делиться подробностями своих отношений, едва не переросшие в свадьбу, с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который младше ее на 18 лет. На этот раз секс-бомба канадского происхождения откровенно высказалась о домашнем насилии, которое ей пришлось пережить.
«Временами он был очень жесток ко мне. Прошлым летом он схватил меня за волосы и потянул — просто потому, что я оставила его в отеле после фотосессии с друзьями. Худшим временем стало лето 2017 года, когда он преследовал меня из Лос-Анджелеса в Сен-Тропе. Он очень сильно отдавил мне руки — так, что через шесть месяцев мне пришлось обратиться в больницу. Руки болели очень сильно, я даже не могла открыть бутылку. В больнице мне понадобился наркоз, чтобы сделать уколы. Руки начали заживать, но затем он снова причинил мне вред», — рассказала Памела на своем официальном сайте.
Напомним, буквально на днях Андерсон на своей странице в Instagram обвинила своего бойфренда, который в 2018 году стал чемпионом мира в составе своей национальной команды, в измене и назвала его «монстром».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА страдает от насилия в семье.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..