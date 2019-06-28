ВСУ отбили у боевиков важную высоту на Донбассе

Украина

Пока в районе Станицы Луганской на Луганщине продолжается разведение сил, позитивная новость для украинских военных пришла с Приазовья. Так, стало известно, что подразделения незаконных вооруженных формирований террористической «ДНР» утратили контроль над важной высотой в районе Новоазовска Донецкой области и теперь она перешла под контроль ВСУ.

«Одна известная, официально „ничейная и заминированная“ высота в районе Новоазовска на сегодня находится под контролем ВСУ и совсем недавно при попытке ее отбить одно из подразделений „ДНР“ понесло ощутимые потери», — говорится в сообщении одного из телеграмм-каналов ОРДО.

В Штабе Операции объединенных сил занятие новых позиций пока не комментируют. Там сообщили, что за минувшие сутки, 27 июня, боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение, еще двое — боевую травму. Ответным огнем были ранены трое оккупантов.

Напомним, в апреле 11 апреля, районе операции Объединенных сил на Донбассе на Приазовье погиб командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Роман Чибинеев.

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