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Тройное убийство в центре Одессы: пожилой мужчина вырезал семью соседей-должников
Поздно вечером в четверг, 27 июня, в доме № 6 по улице Княжеской, что в самом центре Одессы, произошло тройное убийство.
По словам очевидцев, трагедия разыгралась за час-полтора до полуночи.
«Пожилой мужчина гнался за другим, который примерно вдвое младше него. Когда догнал, вонзил в него нож, затем еще несколько раз… Убитый остался лежать на улице, перед домом, в луже крови…», — рассказывают свидетели.
По предварительной информации, в квартире, где проживал убитый, обнаружили тела двоих женщин — его жены и тещи. У обеих множественные ножевые ранения.
Все трое стали жертвами своего соседа. По рассказам жильцов дома, погибшая семья якобы задолжала убийце 16 тысяч гривен. Он неоднократно требовал вернуть долг, а преступление совершил после того, как ему «не понравился» ответ одной из женщин.
Подозреваемый задержан и, по некоторым данным, уже сознался в содеянном.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
В полиции официально пока ничего не комментируют.
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