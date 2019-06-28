Тройное убийство в центре Одессы: пожилой мужчина вырезал семью соседей-должников

Происшествия

Поздно вечером в четверг, 27 июня, в доме № 6 по улице Княжеской, что в самом центре Одессы, произошло тройное убийство.

По словам очевидцев, трагедия разыгралась за час-полтора до полуночи.

«Пожилой мужчина гнался за другим, который примерно вдвое младше него. Когда догнал, вонзил в него нож, затем еще несколько раз… Убитый остался лежать на улице, перед домом, в луже крови…», — рассказывают свидетели.

По предварительной информации, в квартире, где проживал убитый, обнаружили тела двоих женщин — его жены и тещи. У обеих множественные ножевые ранения.

Все трое стали жертвами своего соседа. По рассказам жильцов дома, погибшая семья якобы задолжала убийце 16 тысяч гривен. Он неоднократно требовал вернуть долг, а преступление совершил после того, как ему «не понравился» ответ одной из женщин.

Подозреваемый задержан и, по некоторым данным, уже сознался в содеянном.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

В полиции официально пока ничего не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на улице в Овидиополе Одесской области местный житель во время ссоры на бытовой почте зарезал свою 35-летнюю дочь — мать троих детей.

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