Сеть шокировали полчища крыс на полках московского супермаркета (видео)

Мир

В сети появилось видео, в котором работники одного из популярных российских супермаркетов «Пятерочка» борются с полчищами грызунов. Напомним, в одной из киевских пекарен покупатели также заметили крысу.

Речь идет о «Пятерочке» в одном из районов Москвы — Чертаново.

На ролике видно, как несколько сотрудников магазина, вооружившись подручными средствами, вышли на охоту за крысами, которые спокойно расположились на полках с продуктами. Пытаясь убить грызунов палками, работники только разогнали их. Крысы бросились врассыпную по всему торговому залу и подсобным помещениям. Сотрудники супермаркета продолжали их ловить. Судя по тому, что торговую точку по техническим причинам закрыли на три дня, охота не увенчалась особым успехом.

В сети возмущаются увиденным. Люди пишут: «Шок!!!»; «Ужас!!»; «И они еще зазывают за свежими продуктами!»

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что несколько месяцев назад в Ровно в продуктовом магазине «Копейка» по улице Пушкина на прилавке с молочными продуктами покупатели увидели животное, похожее на крысу. В магазине пообещали разобраться и не исключили, что крысы проникли из подвала.

А недавно в Киеве в одном из столичных супермаркетов на Печерске кот ел мясо прямо на прилавке магазина.

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