- 23:06 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:1: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов, видео гола
- 22:51 Полакомился от души: в киевском супермаркете заметили кота, поедающего мясо прямо с витрины
- 22:28 Зеленский расширил структуру Администрации президента: что об этом известно
- 21:48 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 21:25 Недостаточно жесток: пропагандист Соловьев разразился критикой в адрес Путина
- 21:11 Елизавета II в лазурном наряде посетила скачки в Эпсоме, но ее лошадь Секстант не смогла прийти первой
- 20:36 Стреляли полицейские? Выяснились резонансные детали ранения в голову 5-летнего мальчика под Киевом
- 20:30 Третьяков: «Ветераны снялись в цикле социальных роликов «Ты сможешь»
- 20:14 Близнецов ждет одиночество, а Львов – новый роман: любовный гороскоп на июнь от победителя «Битвы экстрасенсов»
- 19:54 Плесень в подарок: в сети показали фото сосисок, которые продают в Крыму
- 19:24 Весят по килограмму: полтавчане спасают близняшек, которых мама оставила в роддоме
Полакомился от души: в киевском супермаркете заметили кота, поедающего мясо прямо с витрины (видео)
В одном из столичных супермаркетов на Печерске в витрину с мясом забрался кот и ел понравившиеся ему деликатесы. Соответствующее видео было опубликовано KyivLIVE.
«Забота о животных в „Велика Кишеня“ на Печерске», — говорится о описании видео.
На видео можно увидеть животное, которое беззаботно уплетает мясо, сидя прямо в витрине мясного отдела.
Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Ровно в продуктовом магазине «Копейка» по улице Пушкина на прилавке с молочными продуктами покупатели увидели животное, похожее на крысу. В магазине пообещали разобраться и не исключили, что крысы проникли из подвала.
Также ранее покупатели заметили крысу в киевской пекарне, администрация которой жаловалась, что никак не может вывести грызунов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!