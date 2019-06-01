Украина

Полакомился от души: в киевском супермаркете заметили кота, поедающего мясо прямо с витрины (видео)

В одном из столичных супермаркетов на Печерске в витрину с мясом забрался кот и ел понравившиеся ему деликатесы. Соответствующее видео было опубликовано KyivLIVE.

«Забота о животных в „Велика Кишеня“ на Печерске», — говорится о описании видео.

На видео можно увидеть животное, которое беззаботно уплетает мясо, сидя прямо в витрине мясного отдела.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Ровно в продуктовом магазине «Копейка» по улице Пушкина на прилавке с молочными продуктами покупатели увидели животное, похожее на крысу. В магазине пообещали разобраться и не исключили, что крысы проникли из подвала.

Также ранее покупатели заметили крысу в киевской пекарне, администрация которой жаловалась, что никак не может вывести грызунов.

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