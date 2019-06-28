- 14:05 Легкий рецепт нежного десерта «Павлова»: просто и быстро
- 14:03 «Гарантированный покупатель» подписал договора со всеми производителями и поставщиками электроэнергии
- 13:58 Украинские моряки в обмен на место в Ассамблее: СМИ узнали условия возвращения России в ПАСЕ
- 13:56 В Украине разоблачили российского дипломата-шпиона
- 13:55 Зверски избитый экс-мэр Конотопа назвал имя нардепа, которого считает заказчиком нападения
- 13:33 Знай наших: украинский ученый спас ногу пациентке, распечатав на 3D-принтере сложный имплант
- 13:31 В День Конституции президент присвоил звание Героя Украины: названы имена
- 13:30 "Слили оперативный псевдоним": в России президента США назвали Дональдом Петровым
- 13:14 Филарет окружил себя людьми, которые говорят только то, что он хочет слышать, — архиепископ Евстратий Зоря
- 12:59 Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам — бойцам ООС и пообещал, что это только начало
- 12:55 Сеть шокировали полчища крыс на полках московского супермаркета
- 12:45 В Москве после сильнейшего ливня затоплены подъезды к аэропорту "Шереметьево"
В Украине разоблачили российского дипломата-шпиона (фото)
Из Украины выслали российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова. Напомним, во время скандала с венгерскими паспортами для закарпатцев было принято решение выслать венгерского консула.
Как сообщает в пятницу, 28 июня, «Украинский милитаристский портал», депортация Грекалова, который осуществлял шпионскую деятельность против Украины, прошла еще 18 июня.
По информации ресурса, украинской контрразведкой были задокументированы факты его шпионской деятельности и в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года украинский МИД объявил Грекалова персоной нон грата в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали о выдворении из Украины кремлевских пропагандистов. В частности, в принудительном порядке была выдворена российская журналистка Маргарита Бондарь. Решение принято по материалам СБУ, сообщили в спецслужбе. Также была выслана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Невъездным стал известный кремлевский пропагадист из Австрии, шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт