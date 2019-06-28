В Украине разоблачили российского дипломата-шпиона (фото)

Политика

Из Украины выслали российского консула-советника во Львове Андрея Грекалова. Напомним, во время скандала с венгерскими паспортами для закарпатцев было принято решение выслать венгерского консула.

Как сообщает в пятницу, 28 июня, «Украинский милитаристский портал», депортация Грекалова, который осуществлял шпионскую деятельность против Украины, прошла еще 18 июня.

По информации ресурса, украинской контрразведкой были задокументированы факты его шпионской деятельности и в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года украинский МИД объявил Грекалова персоной нон грата в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали о выдворении из Украины кремлевских пропагандистов. В частности, в принудительном порядке была выдворена российская журналистка Маргарита Бондарь. Решение принято по материалам СБУ, сообщили в спецслужбе. Также была выслана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Невъездным стал известный кремлевский пропагадист из Австрии, шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц.

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