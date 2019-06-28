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Украина

«Гарантированный покупатель» подписал договора со всеми производителями и поставщиками электроэнергии

14:03 28 июня 2019 3
ЛЭП
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Государственное предприятие «Гарантированный покупатель» в рамках перехода на новую модель рынка электроэнергии подписало договора со всеми поставщиками универсальных услуг (осуществляют поставку электроэнергии населению) и 210 производителями электроэнергии. Об этом рассказал глава госпредприятия Константин Петриковец.

Предприятие «Гарантированный покупатель» на новом рынке осуществляет покупку электроэнергии у производителей по зеленому тарифу, а также покупку электроэнергии у государственных производителей для компаний-поставщиков населению.

По словам Петриковца, реализация PSO (спецобязательства по поставке электроэнергии населению. - Авт.) выполняются в полном объеме.

«Мы заключили договора со всеми поставщиками универсальных услуг и вчера уже выкупили необходимый для них объем электроэнергии на бирже по двусторонним договорам», — сообщил он.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), будет введен с 1 июля 2019 года согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии».

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка, в определенный законом срок, является первой ощутимой победой президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ в угоду олигархам.

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