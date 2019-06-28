26.03 / 26.25 29.45 / 29.83
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жена пленного обвинила Медведчука в освобождении водителя, который помог боевикам захватить украинских воинов

14:55 28 июня 2019 357
Виктор Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Максим Горяинов, об освобождении которого из плена боевиков договорился лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену у террористов так называемой «ЛДНР» оказались семеро украинских военнослужащих. Об этом заявила супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова на своей странице в Facebook.


«Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослу-жащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Чтобы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с семерыми военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук», — написала супруга военного.

Напомним, на Донбассе в районе населенного пункта Новотроицкое в плен к боевикам попали восемь украинских военнослужащих.

27 июня Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с главарями ДНР Денисом Пушилиным и ЛНР Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины