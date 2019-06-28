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Жена пленного обвинила Медведчука в освобождении водителя, который помог боевикам захватить украинских воинов
Максим Горяинов, об освобождении которого из плена боевиков договорился лидер политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, способствовал тому, чтобы в плену у террористов так называемой «ЛДНР» оказались семеро украинских военнослужащих. Об этом заявила супруга одного из пленных Елена Дуванова-Рожкова на своей странице в Facebook.
«Господин Медведчук вызволил одного из восьми украинских военнослу-жащих, которые недавно попали в плен, Горяинова Максима. Чтобы все понимали, этот человек был за рулем и способствовал тому, чтобы машина с семерыми военными, среди которых мой муж, Дуванов Ким, заехала на подконтрольную территорию. Вот, кого вызволяет Медведчук», — написала супруга военного.
Напомним, на Донбассе в районе населенного пункта Новотроицкое в плен к боевикам попали восемь украинских военнослужащих.
27 июня Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с главарями ДНР Денисом Пушилиным и ЛНР Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев.
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