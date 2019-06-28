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Наградить (посмертно): Зеленский удостоил ордена погибшего нардепа Тымчука
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил народного депутата Дмитрия Тымчука орденом «За мужество» III степени. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Наградить орденом „За мужество“ III степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) — народного депутата Украины», — говорится в указе.
Орден «За мужество» III степени — государственная награда Украины, орден, который предоставляется для празднования военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других лиц за личные мужество и героизм, проявленные при спасении людей, материальных ценностей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинского, служебного, гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Владимир Зеленский в День Конституции подписал указ «О присвоении звания Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года.
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