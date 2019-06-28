В День Конституции президент присвоил звание Героя Украины: названы имена

Украина

Президент Владимир Зеленский в День Конституции подписал указ «О присвоении звания Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года.

Документ № 468/2019 опубликован на официальном сайте главы государства.

Высшей государственной награды страны удостоены:

Алексей Ананенко — старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983—1989 годах;

Валерий Беспалов — старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году;

Борис Баранов (посмертно) — начальник смены ГП «Чернобыльская АЭС» в 1976—2005 годах.

«Звания присвоены за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС», — говорится в указе.

Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая Звезда» погибшему на Донбассе год назад старшему солдату Андрею Волосу посмертно.

В указе № 467/2019 говорится, что военный отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Андрей Волос в разное время в 2015—2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018-м — операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

28 июня 2018 близ населенного пункта Южное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Андрей Волос получил ранение в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

Отметим, события конца апреля 1986 года и Чернобыльской катастрофы всплыли с новой силой после выхода нашумевшего американского сериала «Чернобыль» от НВО, который стал самым популярным телесериалом в истории. Его рейтинг составляет 9,6 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения. Оценивали сериалы зрители. В частности, за «Чернобыль» проголосовали 78 980 человек.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали целый ряд эксклюзивных материалов о непосредственных участниках событий на Чернобыльской АЭС:

Бывший директор ЧАЭС Брюханов: в день взрыва в Припяти была моя беременная дочь.

Интервью с вдовой ликвидатора Василия Игнатенко — Людмилой Игнатенко, чья история любви легла в основу сериала «Чернобыль».

Также «ФАКТЫ» подробно рассказывали о причинах самоубийства профессора Валерия Легасова, который был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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