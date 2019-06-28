- 19:19 Ураган "вырубил" знаменитые фонтаны на Русановке в Киеве
- 19:16 Украинские стрелки завоевали «бронзу» на Европейских играх
- 18:47 В России путинскую пропагандистку Скабееву "увековечили" с помощью унитаза
- 18:27 Руслан Щербань идет в депутаты, чтобы добиваться справедливости
- 18:23 Следующий шаг — обвинение волонтеров в контрабанде: у Порошенко отреагировали на скандальные обыски в Минобороны
- 18:19 Температура выше 40: в Европе из-за жары гибнут люди
- 17:55 Не в костюме: Зеленский показал в сети, как отмечает День Конституции
- 17:53 «Надоело врать»: один из подсудимых по делу об убийстве судьи и мэра Кременчуга начал давать правдивые показания
- 17:23 За семь месяцев один телефонный звонок: пленный украинский моряк рассказал о порядках в российской тюрьме
- 17:18 Наградить (посмертно): Зеленский удостоил ордена погибшего нардепа Тымчука
- 16:53 Тереза Мэй обсудила с Путиным освобождение украинских моряков
- 16:47 В полиции установили мать мальчика, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах
В России путинскую пропагандистку Скабееву "увековечили" с помощью унитаза
В России установили лавочки в форме унитазов со спинками из сливных бачков. Креатив появился в Обнинске. Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником «Двуглавый Кургинян» и опубликовал фото.
«В российском городе Обнинск прижизненно увековечили Ольгу Скабееву, поставив лавочки-унитазы со сливными бачками», — написал он.
В российском городе Обнинск прижизненно увековечили Ольгу Скабееву, поставив лавочки-унитазы со сливными басками… pic.twitter.com/kYh99ABvnp— Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) June 28, 2019
Напомним, «сливным бачком» нарекли скандальную российскую журналистку Ольгу Скабееву, известную своей ненавистью к Украине и украинцам. Так, на день рождения главы ЛДПР Владимира Жириновского Скабеева с мужем преподнесли ему торт в форме Украины.
За хамское поведение Скабееву критикуют даже в России. Кроме наглого поведения и создания скандальных ситуаций, Скабеева известна еще пробелами в знании классической литературы и нескромными оценками своих «талантов».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.