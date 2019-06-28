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В России путинскую пропагандистку Скабееву "увековечили" с помощью унитаза

18:47 28 июня 2019 119
лавочки-унитазы
Инф. «ФАКТОВ»

В России установили лавочки в форме унитазов со спинками из сливных бачков. Креатив появился в Обнинске. Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником «Двуглавый Кургинян» и опубликовал фото.

«В российском городе Обнинск прижизненно увековечили Ольгу Скабееву, поставив лавочки-унитазы со сливными бачками», — написал он.

Напомним, «сливным бачком» нарекли скандальную российскую журналистку Ольгу Скабееву, известную своей ненавистью к Украине и украинцам. Так, на день рождения главы ЛДПР Владимира Жириновского Скабеева с мужем преподнесли ему торт в форме Украины.

За хамское поведение Скабееву критикуют даже в России. Кроме наглого поведения и создания скандальных ситуаций, Скабеева известна еще пробелами в знании классической литературы и нескромными оценками своих «талантов».

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