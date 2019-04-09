Въехать в Киев на танке: топ-пропагандистка Кремля Скабеева разразилась угрозами в адрес Украины

Украина

Путинская пропагандистка Ольга Скабеева нарисовала в своем воображении высокий уровень поддержки в Украине российского президента (традиционно приписываемые хозяину Кремля 85 процентов) и заявила, что теперь в нашу страну можно ехать на танке с надписью «за Путина». Ранее сообщалось, что в России рекордно упал рейтинг Владимира Путина — до 32,8 процента.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», общаясь с другим пропагандистом — Араиком Степаняном, сообщает «Обозреватель». «Порошенко говорит, что „я или Путин“. Вот первый тур говорит о том, что теперь за Путина 85 процентов Украины», — заявил Степанян. «С этим лозунгом можно в Киев въезжать на танках, раз 85 процентов за Путина», — ухмыльнулась Скабеева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ответ на заявление Скабеевой о готовности провести дебаты между кандидатами в президенты Украины, народный депутат Украины Борислав Береза сказал, что «безумцы в дурдоме тоже строят планы о покорении Вселенной».

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