- 9:38 В Киеве 9 апреля на эстакаде Южного моста частично перекроют движение
- 9:36 Брат и наследник женившегося на россиянке бывшего короля Малайзии женится на гражданке Швеции
- 9:33 Мне тоже сдавать анализы? В России карикатурой высмеяли Путина из-за Зеленского
- 9:12 Футбольный судья сделал коллеге предложение руки и сердца прямо перед матчем
- 9:07 Въехать в Киев на танке: топ-пропагандистка Кремля Скабеева разразилась угрозами в адрес Украины
- 9:07 ВСУ мощно ответили боевикам за гибель побратима: в сеть попало видео боев
- 9:05 Грубую шутку в адрес жены принца Чарльза Камиллы вырезали из телеэфира
- 8:53 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 8:50 Постоянно избивал и издевался: в США муж-иностранец жестоко убил украинку
- 8:40 В Харькове вандалы забросали мусором памятник воинам УПА
Въехать в Киев на танке: топ-пропагандистка Кремля Скабеева разразилась угрозами в адрес Украины
Путинская пропагандистка Ольга Скабеева нарисовала в своем воображении высокий уровень поддержки в Украине российского президента (традиционно приписываемые хозяину Кремля 85 процентов) и заявила, что теперь в нашу страну можно ехать на танке с надписью «за Путина». Ранее сообщалось, что в России рекордно упал рейтинг Владимира Путина — до 32,8 процента.
Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», общаясь с другим пропагандистом — Араиком Степаняном, сообщает «Обозреватель». «Порошенко говорит, что „я или Путин“. Вот первый тур говорит о том, что теперь за Путина 85 процентов Украины», — заявил Степанян. «С этим лозунгом можно в Киев въезжать на танках, раз 85 процентов за Путина», — ухмыльнулась Скабеева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ответ на заявление Скабеевой о готовности провести дебаты между кандидатами в президенты Украины, народный депутат Украины Борислав Береза сказал, что «безумцы в дурдоме тоже строят планы о покорении Вселенной».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..