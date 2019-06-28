Женская сборная Украины проиграла второй матч на Евробаскете-2019 (фото)

Спорт

В пятницу, 28 июня, сборная Украины провела второй поединок на женском чемпионате Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии. Соперницами наших девушек была сборная Латвии.

Обе команды проиграли первые матчи на турнире, поэтому победа в этом поединке была крайне важна для борьбы за выход в плей-офф (отметим, что, согласно регламенту, победители групп продолжат борьбу в четвертьфинале, а команды, занявшие вторые и третьи места, выходят в 1/8 финала). К сожалению, подопечные Горана Бошковича не смогли справиться с хозяйками турнира, которых поддерживали заполненные трибуны Arena Riga в столице страны, уступив — 74:82.

Отметим, что второй матч подряд самой результативной в составе нашей команды стала Алина Ягупова, набравшая 28 очков, а у латвийской команды самой точной оказалась Элина Дякаюлаку, в активе которой 33 балла.

Наши соотечественницы не смогли сдержать лидера сборной Латвии Дякаюлаку (№7)

Несмотря на два поражения, команда Горана Бошковича сохраняет шансы на выход из группы в 1/8 финала — для этого надо обыграть сборную Великобритании в заключительном матче в группе, который пройдет в воскресенье, 30 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу дала бой действующим чемпионкам Европы.

Фото FIBA

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