Политика

Представитель Зеленского в Кабмине пообещал целый месяц подметать Крещатик, если не выполнит свое обещание

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус пообещал добиться снижения тарифа на «зеленое электричество» в два раза. Об этом он написал в Facebook.

Герус подчеркнул, что «зеленый тариф» в четыре раза выше в Украине, чем, к примеру, в Армении. Именно в этой стране состоялся первый аукцион для солнечных электростанций.

Затем представитель президента пообещал, что будет месяц подметать Крещатик в Киеве в качестве волонтера, если у него не получиться снизить «зеленый» тариф.

«Обещаю: если во фракции „Слуга народа“ будет не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в два раза, я сдам мандат (если он у меня будет). И месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик», — написал Герус.

По его словам, снизить «зеленый» тариф означает, что тариф, полученный для новой «солнечной» станции, будет в два раза ниже, чем действующий сегодня «зеленый» тариф.

Как писали «ФАКТЫ», 14 июня на брифинге в Кабмине представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Администрация президента инициирует подачу в Верховную Раду законопроекта о замене формулы «Роттердам +» на «Роттердам —».

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