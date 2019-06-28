Масштабный пожар на курорте под Одессой: горит база отдыха (фото)

Происшествия

Сильный пожар вспыхнул в пятницу, 28 июня, в рекреационной зоне Катранка, расположенной на юге Одесской области, на территории Лиманской объединенной громады в Татарбунарском районе.

По словам очевидцев, пожар начался внезапно — загорелась сухая трава на полях вокруг зоны отдыха, пламя распространялось стремительно. Первой вспыхнула неработающая база отдыха, где выгорели пустующие домики.

К тушению подключились спасатели и пожарные из сел Лиман, Траповка, Приморское, а также из райцентра (Татарбунары), работники других баз, отдыхающие. Совместными усилиями сначала удалось приостановить распространение пламени, которое разносило порывами ветра, а затем и вовсе погасить его. Жертв и пострадавших нет.

К тому времени сгорело 4 га травы и несколько домов на базе отдыха и домики на дачных массивах. Местные жители не исключают поджог.

Отмечается, что сейчас в Катранке оздоравливаются около 3 тысяч отдыхающих, много семей с детьми. Огонь обуздать удается не сразу, — пламя разносит ветром как раз в сторону зданий и дачных массивов.

Причины, обстоятельства происшествия и нанесенный материальный ущерб устанавливаются. В региональном главке ГСЧС происшествие официально пока не комментируют, хотя и не отрицают, что оно имело место.

Как писали «ФАКТЫ», 28 июня во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар в ремонтном цехе.

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