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Масштабный пожар вблизи вокзала во Львове: обрушилась крыша здания, есть угроза взрыва (фото, видео)
В пятницу, 28 июня, во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар в ремонтном цехе. Два дня назад под Киевом случился масштабный пожар на складах одежды секонд-хенд.
Во Львове черный дым был виден не только в районе вокзала, но и во многих районах города. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Информация о возгорании появилась около 17:00. Через час огонь охватил площадь примерно 1000 квадратных метров.
В результате пожара в здании частично обрушилась крыша. Отмечается, что рядом с ней находятся кислородные баллоны, которые в случае возгорания могут взорваться.
Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в ангарах в Буче Киевской области. А также о пожаре в Киевском Национальном авиационном университете, где по неизвестным причинам загорелся один из корпусов.
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