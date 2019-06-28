Масштабный пожар вблизи вокзала во Львове: обрушилась крыша здания, есть угроза взрыва (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 28 июня, во Львове на главном железнодорожном вокзале вспыхнул масштабный пожар в ремонтном цехе. Два дня назад под Киевом случился масштабный пожар на складах одежды секонд-хенд.

Во Львове черный дым был виден не только в районе вокзала, но и во многих районах города. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Информация о возгорании появилась около 17:00. Через час огонь охватил площадь примерно 1000 квадратных метров.

В результате пожара в здании частично обрушилась крыша. Отмечается, что рядом с ней находятся кислородные баллоны, которые в случае возгорания могут взорваться.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в ангарах в Буче Киевской области. А также о пожаре в Киевском Национальном авиационном университете, где по неизвестным причинам загорелся один из корпусов.

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