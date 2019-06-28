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Съедобные цветы и листья: чем кормили участников саммита G20
В пятницу, 28 июня, в Осаке стартовал двухдневный саммит «Большой двадцатки» (G20). Как уже сообщали «ФАКТЫ», в первый день встречи состоялись двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В числе проблем, которые лидеры двух стран обсуждали на протяжении полутора часов, была и ситуация в Украине. Затем у Путина была встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. А Трамп провел переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Все участники саммита отобедали за одним столом в ресторане отеля Hyatt Regency. Шеф-повара накормили их блюдами так называемой креативной кухни.
В качестве основного блюда мировым лидерам был предложен куриный балантин (разновидность рулета), ризотто, листья шисо, тофу с цветками цукини, цветки настурции, листья периллы. Подавали вино и шампанское. Побаловали участников саммита также необычными холодными закусками, в число которых входил террин из морского окуня, овощное пюре, съедобные цветы.
На десерт подали фруктовое мороженое и банановые пирожные. Запить все это кроме алкоголя можно было натуральным апельсиновым соком и японской минеральной водой. Однако некоторые из участников саммита предпочли индивидуальные напитки. У Трампа, судя по цвету, в стакане была его любимая кока-кола. А Путин и вовсе сидел за столом с собственным белым стаканом.
На это сразу обратили внимание журналисты. Соцсети были взбудоражены. Пришлось объясняться пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он заявил, что Путин повсюду ходит теперь с чашкой-термосом белого цвета и пьет из нее специально заваренный для него чай.
Для жен мировых лидеров, прибывших на саммит, Аки, супруга японского премьер-министра Синдзо Абэ, организовала отдельную культурную программу. Кстати, Мелания Трамп на саммит с мужем не полетела. Зато в женской группе традиционно оказался снова муж Терезы Мэй Филип Джон Мэй.
Первых леди отвезли в город Киото, который находится неподалеку от Осаки. Это древняя столица Японии, которая славится своими старинными храмами, музеями и прочими достопримечательностями. Например, к храму Тофуку-дзи дам доставили рикши. Здесь им устроили ланч — угостили разноцветными карпами, считающимися одним из символов страны. Полноценный обед с чайной церемонией прошел в зале при храме и завершился совместным фотографированием.
Фото Getty Images
Тем временем в Осаке произошел небольшой инцидент, главную роль в котором сыграл Дональд Трамп. Перед началом очередного общего заседания американский президент оказался рядом с премьер-министром Испании Педро Санчесом. они поздоровались, после чего Санчес пытался что-то еще сказать Трампу, но тот в ответ указал пальцем на его место на стуле и ушел.
Санчес улыбнулся и занял свое место. Позднее в службы протокола Испании заявили, что Трамп всего лишь сказал Санчесу: «У тебя хорошее место», показав на его стул.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!