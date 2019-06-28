- 07:08 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
- 06:55 Названы ТОП-7 врагов «вора в законе» Лоту Гули
- 06:38 Не «предложение», а «пренебрежение»: Волкер раскритиковал позицию РФ по захваченным украинским морякам
- 06:30 «Новая Брук Шилдс»: внучка Софии Ротару порадовала поклонников пляжными фото
- 06:25 Секс-меньшинства атакуют: в оккупированном Крыму девушки целовали одна другую в губы и плясали в мокрых футболках
- 06:20 Есть надежда: создатели DeepNude закрыли «раздевающий» сервис, но его успели взломать
- 06:10 Посягнул на права Путина: в РФ мужчину оштрафовали на 15 тыс рублей за критику президента
- 06:07 В Украине урегулировали своевременную выплату и доставку пенсий
- 05:55 "Немного солнца в холодной воде": Алла Пугачева приятно удивила поклонников необычным фото
- 05:55 Нас ждёт новая война: Украине предрекли возвращение в сферу влияния Кремля
- 05:37 Целовал семилетнюю дочь прямо в губы: Дэвида Бекхэма осудили за странное поведение на стадионе
- 05:35 Жертва роспропаганды: белорус получил пять лет за попытки воевать на стороне террористов «ДНР»
Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
В Минске продолжаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав 28 июня пять медалей различного достоинства, два из которых — высшей пробы (в легкой атлетике и вольной борьбе), с 32 наградами располагается на четвертой строчки общего зачета.
В субботу, 29 июня, наша копилка также гарантированно пополнится наградами — в решающих поединках сразятся наши соотечественники Николай Буценко (до 56 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг). Также ожидаем от наших спортсменов медалей и в других видах спорта.
29 июня (суббота)
14:00 — 17:00 Художественная гимнастика. Финал «Интер»
15:00 — 16:00 Обзор дня «НТН»
16:00 — 17:00 Бокс. Финал «НТН»
17:00 — 19:15 Пляжный футбол. Финал «НТН»
23:45 — 01:30 Карате. Финал «НТН»
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)
1. Россия (33−16−32−81)
2. Беларусь (21−14−24−59)
3. Италия (10−9-8−27)
4. Украина (9−12−11−32)
5. Грузия (6−7-12−25)
6. Франция (6−3-10−19)
7. Германия (5−6-11−22)
9. Нидерланды (4−9-7−20)
7. Венгрия (4−5-3−12)
10. Азербайджан (3−6-11−20)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.
Фото noc-ukr.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!