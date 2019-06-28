Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня

Спорт

В Минске продолжаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав 28 июня пять медалей различного достоинства, два из которых — высшей пробы (в легкой атлетике и вольной борьбе), с 32 наградами располагается на четвертой строчки общего зачета.

В субботу, 29 июня, наша копилка также гарантированно пополнится наградами — в решающих поединках сразятся наши соотечественники Николай Буценко (до 56 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг). Также ожидаем от наших спортсменов медалей и в других видах спорта.

29 июня (суббота)

14:00 — 17:00 Художественная гимнастика. Финал «Интер»

15:00 — 16:00 Обзор дня «НТН»

16:00 — 17:00 Бокс. Финал «НТН»

17:00 — 19:15 Пляжный футбол. Финал «НТН»

23:45 — 01:30 Карате. Финал «НТН»

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)

1. Россия (33−16−32−81)

2. Беларусь (21−14−24−59)

3. Италия (10−9-8−27)

4. Украина (9−12−11−32)

5. Грузия (6−7-12−25)

6. Франция (6−3-10−19)

7. Германия (5−6-11−22)

9. Нидерланды (4−9-7−20)

7. Венгрия (4−5-3−12)

10. Азербайджан (3−6-11−20)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.

Фото noc-ukr.org

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