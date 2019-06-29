Новейший боевой корабль ВМС США столкнулся с канадским судном (видео)

Мир

Введенный в состав ВМС США в 2019 году USS Billings столкнулся с другим судном во время своего визита в Канаду. Об этом пишет The Drive.

Сообщается, что инцидент произошел 24 июня 2019 года в гавани Монреаля сразу после буксировки боевого корабля. По каким-то причинам USS Billings потерял управление и врезался в борт грузового судна Rosaire Desgagnes, пришвартовавшегося неподалеку.

К счастью, ни один из участников инцидента не получил какие-либо серьезные повреждения.

Изадние уточняет, что USS Billings относится к так называемым литоральным боевым кораблям, или Littoral Combat Ship. Они призваны действовать в прибрежных районах, обеспечивая безопасность судоходства как у побережья США, так и в других стратегически важных регионах. Американский флот имеет два типа LCS с существенными конструктивными отличиями — Freedom и Independence.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что эксперты раскритиковали «самый современный» российский корабл. Так, головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22 350 Военно-морского флота (ВМФ) России является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники.

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