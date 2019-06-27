29 июня 2019

Ровно 120 лет назад в Денвере произошло событие, которое было мгновенно вынесено на первые полосы местных газет, а затем подхвачено едва ли не всеми крупнейшими изданиями США. Собственно говоря, с денверских газет все и началось. 25 июня 1899 года их первые страницы запестрели громкими заголовками: «Сенсация! Великая Китайская стена обречена. Пекин договорился о сделке века!» Заинтригованным читателям предлагалась информация, повергшая их в шок. Ибо речь шла о том, что ряду американских строительных компаний предлагалось за огромные деньги произвести работы, масштаб которых история ещё не знала.

Знаменитую Великую Китайскую стену протяженностью 8852 километра, сооружавшуюся столетиями на другом конце света, предстояло в течении нескольких лет разобрать до основания с тем, чтобы на её месте проложить современное шоссе. Подхваченная европейскими газетами денверская сенсация обрастала все новыми и новыми подробностями. К комментированию особенностей рельефа местности, по которой должна была пройти новая дорога, подключились сначала американские и европейские эксперты в области строительства автотрасс, а затем и авторитетные китайские мандарины, рассказывающие о возможных последствиях таких глобальных преобразований… Весь цивилизованный мир замер в ожидании трагедии, сравнимой по масштабу разве что с осознанным разрушением древних египетских пирамид или затоплением долины реки Луары со всеми знаменитыми дворцами, сохранившимися до наших дней.

Все закончилось так же неожиданно, как и начиналось. В один прекрасный день стало известно о том, что денверская сенсация оказалась газетной «уткой». Причём, самой первой из тех, которые вошли в учебники журналистики. Ведь такие всемирно известные розыгрыши читателей, как «рекордный урожай макарон в швейцарских садах», запущенный сотрудниками Би-Би-Си в 1957 году, или статья о покупке корпорацией «Диснейленд» у российского правительства музея Ленина вместе с телом вождя мирового пролетариата, опубликованная в ведущих ирландских изданиях в 1995 году, появились гораздо позже. А денверские газетчики оказались в этом ряду практически первопроходцами. Ведь они, по сути, первыми решили разыграть читателей, договорившись между собой опубликовать «сенсационные» материалы в один день сразу во всех изданиях огромного города, славящегося своими крупными предприятиями и научными центрами. И им это, следует признать, сделать удалось.

Ещё долго и в Америке, и в Европе, и, конечно же, в самом Китае вспоминали с улыбкой эту громкую газетную «утку», в очередной раз заставившую мир вспомнить о древнейших чудесах света, к числу которых, вне всякого сомнения, относится и, к счастью, так и оставшаяся целой и невредимой Великая Китайская стена. Мне, кстати, неоднократно приходилось на ней бывать. И должен заметить, что ничего, кроме восхищения и преклонения перед упорством миллионов строителей, положивших свои жизни при её сооружении, эта достопримечательность вызывать не может.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…