Июль-2019: астропсихолог назвала благоприятные и опасные даты

Стиль жизни

Наступающий июль легким не назовешь: два затмения и Меркурий, который почти весь месяц будет двигаться ретроградно, создадут не самые комфортные условия для жизни. Но, как говорится, кто предупрежден — тот вооружен. Зная о потенциальной опасности, легче свести негативные факторы к нулю, а то и вовсе избежать их.

О том, на какие дни в июле стоит обратить особое внимание, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок (на фото).

2 июля

В 19.17 по Гринвичу (22.17 по киевскому времени) в одиннадцатом градусе знака Рак произойдет полное солнечное затмение. Осторожными в этот день стоит быть всем, но особую бдительность нужно проявлять Ракам и тем, у кого в гороскопе в этом знаке расположились важные для жизни и деятельности планеты. В группе риска также находятся представители знаков так называемой кардинальной четверки, в которую, помимо Рака, входят Весы, Овен и Козерог. Связанный с затмением дискомфорт будет ощущаться дней за десять до его начала. Он может проявляться в виде конфликтов на работе и плохого самочувствия — под ударом в это время оказываются грудь и желудок, усиливается активность вирусных инфекций.

2 июля Марс переходит в знак Льва, в котором задержится на полтора месяца, что сделает людей «падкими» на массовые мероприятия культурного характера — театрализованные представления и фестивали. А вот новые идеи воплощать в жизнь не рекомендуется — ваш труд, скорее всего, окажется напрасным.

Важно также помнить, что 2 июля начинается так называемый коридор затмений. В это время возможны таинственные события, которые невозможно понять с точки зрения обычной логики. Усугубит положение ретроградный Меркурий, который будет двигаться вспять в период с 7 июля по 1 августа. В это время возможны поломки техники, финансовые погрешности, путаница в документах, срыв запланированных поездок, препятствия в бизнесе и личной жизни.

3 июля

Венера, зайдя в знак Рака, сделает его представителей неотразимыми в глазах противоположного пола, а всех остальных — склонными к романтическим чувствам. Особого внимания — и нежности — в этот период потребуют дети.

4 июля

Транзитная Луна в знаке Льва соединяется с Марсом, что может дать повышенные эмоциональность и аварийность.

9 июля

Срединная — и самая опасная — точка коридора затмений. Негатив, который будет ощущаться на физическом уровне, немного сгладит тот факт, что транзитная Луна будет проходить через уравновешенный и дипломатичный знак Весов, но все равно определенная доля осторожности не помешает.

10−12 июля

Транзитная Луна зайдет в знак Скорпиона, что чревато вспышками насилия, особенно на сексуальной почве. Негативное отношение Луны к Марсу во Льве и Урану в Тельце может стать причиной войн и пожаров в разных частях света. Рекомендуется отказаться от хирургических операций, особенно, если они касаются органов мочеполовой системы, а также шеи и спины. Возможны заболевания лимфатической системы, резкие боли, спазмы, инфаркты и инсульты.

13−14 июля

Транзитная Луна, вошедшая в знак Стрельца, соединившись там с Юпитером в знаке Льва и посылая положительные энергии Марсу в знаке Льва, принесет хорошее настроение и безоблачную погоду.

15−17 июля

Проход транзитной Луны по знаку Козерога будет омрачен ее напряженными отношениями с Солнцем, находящимся в знаке Рака, Сатурном и Плутоном, проходящими по знаку Козерога. Такая конфигурация приведет к возможным манипуляциям чужими чувствами и эмоциями.

16 июля в 21.38 по Гринвичу (17 июля в 00.38 по киевскому времени) произойдет полное лунное затмение. Повышенная электромагнитная гравитация не самым лучшим образом отразится на самочувствии пожилых и больных людей, беременных женщин, которым лучше избегать любых нагрузок, а по возможности — вообще остаться дома.

18 июля

Транзитная Луна в Водолее может спровоцировать Марс в знаке Льва на конфликты. Особенно это коснется таких знаков, как Телец, Лев, Водолей и Скорпион.

20−21 июля

Транзитная Луна в Рыбах может сделать всех немного пророками — обращайте внимание на знаки судьбы и вещие сны. Меркурий, возвращаясь в знак Рака, обратит особое внимание на вопросы защиты прав матери и ребенка — возможно принятие новых прогрессивных законов на эту тематику.

22−24 июля

Транзитная Луна, идущая по знаку Овна, принесет повышенную аварийность и упрямство, чреватое ошибками и просчетами, особенно в сфере финансов. Солнце 24 июля переходит из плаксивого знака Рака в жизнелюбивый знак Льва, одаривая всех землян оптимизмом и положительной энергией.

25 июля

Транзитная Луна в Тельце соединяется с Ураном и создает напряжение с Солнцем, что делает возможным ухудшение самочувствия (особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает от хронических сердечно-сосудистых заболеваний) и повышает аварийность. Несмотря на это, день обещает быть эмоционально стабильным.

27−28 июля

Транзитная Луна в Близнецах может подбить вас на критику окружающих, включая начальство. Выражая ему свое недовольство, помните о субординации и чувстве такта.

29 июля

Транзитная Луна в Раке ставит на первое место домашний уют, которого захочется даже тем, кто любит ходить в гости и путешествовать. Венера, зашедшая в знак Льва, разливает в атмосфере любовную истому — романы разной интенсивности и продолжительности будут вспыхивать буквально на ровном месте.

Напомним, ранее Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, какие процессы на небе могли вызвать трагедию Чернобыля 33 года назад.

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