- 15:51 Кружева, шелк и серебро: Караванская представила новую коллекцию эксклюзивных вышиванок
- 15:50 Возросло число жертв несчастного случая на базе отдыха под Харьковом
- 15:25 В годовщину смерти Василия Слипака Порошенко встретился с родителями певца на его могиле
- 15:19 Винтовка оказалась заряженной: на Житомирщине 6-летняя девочка случайно подстрелила 10-летнюю
- 14:58 "Люди с автоматами сбили отца с ног": к одному из освобожденных из плена украинцев ночью нагрянула СБУ
- 14:50 «Хочу стать известной на весь мир»: дочь Евгения Кошевого рассказала об участии в «Голос. Діти»
- 14:21 В ГСЧС обнародовали страшную статистику по утонувшим этим летом
- 13:57 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
- 13:48 "Напридумывали полов": Путин традиционно по-хамски ответил на пост Элтона Джона о притеснении ЛГБТ в России
- 13:36 Знаменитого украинского теннисиста ожидает еще одна операция
- 12:57 Тарифы на электричество для бюджетных организаций не изменятся до конца 2020 года — решение НКРЕКУ
- 12:34 Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в начале июля
Возросло число жертв несчастного случая на базе отдыха под Харьковом
Выросло число жертв непогоды в поселке Старый Салтов под Харьковом, когда на территории базы отдыха рухнуло дерево, и под массивными ветками оказались трое отдыхающих.
На месте ЧП скончалась 48-летняя женщина, а утром 29 июня в больнице Харькова скончалась и вторая пострадавшая — 27-летняя туристка. Как сообщает АТН, девушка получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, ЧП на базе отдыха под Харьковом случилось около 14.00 28 июня. Трое отдыхающих пытались укрыться от непогоды под старым тополем, но тот рухнул от сильного ветра. В реанимации остается третий пострадавший — 28-летний мужчина.
В последний день июня и в начале июля синоптики прогнозируют прохладную погоду с дождями и грозами. Во время дождя возможно усиление ветра. А спасатели напоминают, что при грозе очень опасно прятаться под тополями, дубами и хвойными деревьями — они крайне уязвимы для молнии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!