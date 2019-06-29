Происшествия

Возросло число жертв несчастного случая на базе отдыха под Харьковом

Выросло число жертв непогоды в поселке Старый Салтов под Харьковом, когда на территории базы отдыха рухнуло дерево, и под массивными ветками оказались трое отдыхающих.

На месте ЧП скончалась 48-летняя женщина, а утром 29 июня в больнице Харькова скончалась и вторая пострадавшая — 27-летняя туристка. Как сообщает АТН, девушка получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, ЧП на базе отдыха под Харьковом случилось около 14.00 28 июня. Трое отдыхающих пытались укрыться от непогоды под старым тополем, но тот рухнул от сильного ветра. В реанимации остается третий пострадавший — 28-летний мужчина.

В последний день июня и в начале июля синоптики прогнозируют прохладную погоду с дождями и грозами. Во время дождя возможно усиление ветра. А спасатели напоминают, что при грозе очень опасно прятаться под тополями, дубами и хвойными деревьями — они крайне уязвимы для молнии.

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