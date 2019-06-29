Происшествия

В полиции рассказали подробности о родителях ребенка, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах

Полиция Черновцов существенно продвинулась в расследовании по делу о смерти ребенка, обнаруженного 27 июня в чемодане на окраине города.

Мать ребенка — 22-летняя Анна Пилявская — все еще в розыске. Записи с камер наблюдения подтвердили, что именно Пилявская принесла чемодан под стены недостроенного гипермаркета. На пустыре чемодан оказался около трех часов ночи 27 июня.

В ходе опроса свидетелей выяснилось, что женщину с чемоданом сопровождал некий мужчина. Личность этого сопровождающего выясняется. Мужем женщины он быть не может, поскольку супруг в настоящий момент пребывает в местах лишения свободы.

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила на теле ребенка признаков насильственной смерти. Предположения, что на теле были многочисленные следы побоев, не подтвердились. Для установления причин смерти назначены дополнительные анализы. Также следствие готовится к трасологической, дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертизе вещдоков.

Установлено, что мать с сыном переехали в Черновцы из Хмельницкой области и поселились в арендованном жилье. Чем занималась женщина целый месяц после переезда, предстоит выяснить следователям. К расследованию присоединились родители Анны Пилявской, которые приехали в Черновцы.

Напомним, красный чемодан был обнаружен на пустыре на окраине Черновцов случайными прохожими. Внутри чемодана оказалось тело двухлетнего ребенка.

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