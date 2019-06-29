Шоу-бизнес

"Потерял сознание мгновенно": Алибасов рассказал, как едва не стал жертвой "Крота" (видео)

Музыкальный продюсер Бари Алибасов продолжает развенчивать слухи, связанные с недавним несчастным случаем. После неожиданно быстрого исцеления после отравления злые языки предположили, что инцидент был инсценировкой.

«Я вышел сюда, на кухню, оглянулся, чтобы что-то попить — было довольно жарко. Стоит „Крот“ — яркий флакон — на окне. Я его выпил. Оттуда пшикнуло. Мгновенно потерял сознание. Взорвалась голова, грудь, все взорвалось внутри. Все шипело внутри», — описал Алибасов свои ощущения в интервью Daily Storm.

По словам продюсера, его спас телефон в руке. Он успел набрать музыканта Владимира Политова и рассказать о случившемся.

Отдельно Алибасов уточнил, что пил не из стакана, а из горлышка бутылки, а спутал жидкости, потому что техническое средство было в яркой емкости.

Напомним, чтобы опровергнуть слухи об инсценированном отравлении представители Алибасова опубликовали выписку из медицинской карты пациента. Документ подтверждает, что Алибасов провел 13 дней в НИИ скорой помощи им. Склифософского, куда был доставлен с ожогами пищевода, ротоглотки и желудка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter