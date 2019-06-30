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Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня
В Минске завершаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав в предпоследний соревновательный день пять медалей различного достоинства, одна из которых — высшей пробы (в боксе), с 37 наградами располагается на четвертой строчке общего зачета.
В воскресенье, 30 июня, ожидаем серьезное пополнение нашей копилки наград— в решающих боксерских поединках выступят наши соотечественники Николай Буценко (до 56 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг), а в греко-римской борьбе за «золото» сразится Жан Беленюк (до 87 кг). Также наши спортсмены поборются за медали в карате, велосипедном спорте и спортивной гимнастике.
30 июня (воскресенье)
11:00 — 12:00 Обзор дня «НТН»
12:00 — 13:00 Бокс. Финал «Интер»
12:00 — 16:30 Бадминтон. Финал «НТН»
13:00 — 16:35 Спортивная гимнастика. Финал «Интер»
16:30 — 18:00 Греко-римская борьба. Финал «НТН»
16:35 — 17:10 Обзор дня «Интер»
22:00 — 00:25 Церемония закрытия «Интер»
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)
1. Россия (39−19−35−93)
2. Беларусь (22−14−25−61)
3. Италия (11−13−11−35)
4. Украина (10−13−14−37)
5. Нидерланды (7−11−7-25)
6. Германия (7−6-12−25)
7. Грузия (6−8-14−28)
8. Франция (6−5-11−22)
9. Азербайджан (5−7-12−24)
10. Испания (5−2-6−13)
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.
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