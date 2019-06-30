Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 29 июня

Спорт

В Минске завершаются вторые Европейские игры. Сборная Украины, завоевав в предпоследний соревновательный день пять медалей различного достоинства, одна из которых — высшей пробы (в боксе), с 37 наградами располагается на четвертой строчке общего зачета.

В воскресенье, 30 июня, ожидаем серьезное пополнение нашей копилки наград— в решающих боксерских поединках выступят наши соотечественники Николай Буценко (до 56 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг), а в греко-римской борьбе за «золото» сразится Жан Беленюк (до 87 кг). Также наши спортсмены поборются за медали в карате, велосипедном спорте и спортивной гимнастике.

30 июня (воскресенье)

11:00 — 12:00 Обзор дня «НТН»

12:00 — 13:00 Бокс. Финал «Интер»

12:00 — 16:30 Бадминтон. Финал «НТН»

13:00 — 16:35 Спортивная гимнастика. Финал «Интер»

16:30 — 18:00 Греко-римская борьба. Финал «НТН»

16:35 — 17:10 Обзор дня «Интер»

22:00 — 00:25 Церемония закрытия «Интер»

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)

1. Россия (39−19−35−93)

2. Беларусь (22−14−25−61)

3. Италия (11−13−11−35)

4. Украина (10−13−14−37)

5. Нидерланды (7−11−7-25)

6. Германия (7−6-12−25)

7. Грузия (6−8-14−28)

8. Франция (6−5-11−22)

9. Азербайджан (5−7-12−24)

10. Испания (5−2-6−13)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинцам заплатят за каждую медаль Европейских игр.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter